Canada, Svizzera e Qatar: alla scoperta delle eventuali avversarie dell’Italia

Canada, Qatar e Svizzera: le possibili avversarie dell’Italia al Mondiale 2026

L’Italia ha già conosciuto le squadre che affronterà al Mondiale 2026 in America, ma prima serve ottenere la qualificazione tramite i playoff di marzo.

Irlanda del Nord e la vincitrice di Galles–Bosnia ed Erzegovina. Poi, in caso di doppio successo, il Mondiale.

Il sorteggio di venerdì 5 dicembre ha definito i dodici Gironi, collocando la vincitrice del playoff A nel Gruppo B.

Ciò significa che, in caso di qualificazione, in estate l’Italia affronterà Canada, Qatar e Svizzera.

Davies, Cavid e non solo: il Canada di Marsch

Come Messico e Stati Uniti, anche il Canada partecipa di diritto al Mondiale 2026 in quanto paese ospitante. Sarà la terza presenza mondiale per la nazionale canadese, dopo le edizioni del 1986 e del 2022. In panchina siede Jesse Marsch, allenatore conosciuto in Europa per le esperienze con Salisburgo, Lipsia e Leeds.

Le stelle della squadra sono Jonathan David, riferimento offensivo, e Alphonso Davies. Il giocatore del Bayern Monaco è però fermo dallo scorso 23 marzo a causa di una parziale rottura del legamento crociato. Tra i protagonisti figurano anche l’ex interista Tajon Buchanan, ora in Spagna al Villarreal, e Ismaël Koné, titolare nel Sassuolo di Fabio Grosso.

Il Qatar di Lopetegui

Dopo l’esordio nel 2022, il Qatar parteciperà per la seconda volta a un Mondiale. La nazionale è guidata da Julen Lopetegui, che dopo l’esperienza al West Ham ha iniziato il suo secondo incarico da Commissario Tecnico, avendo già allenato la Spagna tra il 2016 e il 2018.

Nelle sue prime otto partite sulla panchina qatariota ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. In campo il leader è Akram Afif, ex Villarreal e punto di riferimento assoluto della squadra.

Una Svizzera “italiana”

La terza squadra del Gruppo B è la Svizzera, già presente a 13 edizioni del Mondiale. Il CT è Murat Yakin, in carica dall’agosto 2021, subentrato dopo gli Europei vinti dall’Italia.

Il legame calcistico tra la Svizzera è la Serie A è profondo. Sono molti i giocatori svizzeri che giocano o hanno giocato in Italia:Ndoye, Zakaria, Freuler, Aebischer, Sohm, Widmer, Akanji, Ricardo Rodríguez e Athekame. Dopo l’addio di Sommer, il ruolo di portiere titolare è passato a Gregor Kobel del Borussia Dortmund.