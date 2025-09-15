Le parole del dirigente del PSG sull’addio di Donnarumma

Il caso Donnarumma è stato uno delle storie di calciomercato più importanti dell’estate, col portiere che da grande protagonista della vittoria della Champions League del PSG è stato di fatto messo alla porta dal club.

Alla fine, mentre a sostituirlo è arrivato Chevalier dal Lille, il capitano della nazionale italiana ha stabilito la sua nuova casa a Manchester sponda City, con cui ha esordito vincendo il derby contro lo United.

A spiegare la scelta dei parigini è stato il Football Advisor Luís Campos, con un’intervista ai microfoni di RMC Sport: “Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG“.

E sarebbe questo fattore ad aver portato al mancato rinnovo con adeguamento del suo contratto: “Per quel che riguarda Donnarumma, una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. Quando chiede uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell’attuale PSG…”

PSG, Campos: “Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Donnarumma”

Sulla nuova politica societaria, Campos ha proseguito: “La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui“.

Infine, a tal proposito ha concluso così: “La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il PSG. Vogliamo sempre giocare bene e vincere le partite. Con questa politica, tutti capiscono che l’allenatore non dà priorità in base allo status o al background del giocatore. Non è il tuo background che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica. La stella è il club, è l’intero gruppo“.