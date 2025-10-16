Campolunghi: “La Juve il club italiano più importante al mondo. Un onore rappresentarla in Kings League”

Le dichiarazioni di Luca Campolunghi per presentare la nuova stagione di Kings League delle sue Zebras

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia. Manca sempre meno, poi alla Fonzies Arena di Cologno Monzese inizieranno le danze e tornerà lo spettacolo della Kings League.

Per il secondo split, sono confermatissime le Zebras del presidente Luca Campolunghi, influencer con milioni di follower su tutte le piattaforme. Altrettanto confermata è anche la partnership con Juventus, che ha deciso di continuare a puntare su questa competizione.

“Zebras e Juventus sono un tutt’uno. Rappresentare la squadra che tifo nel mondo social è un grande motivo d’orgoglio ma allo stesso tempo anche una responsabilità. È il club italiano più importante che ci sia al mondo, l’anno scorso si è parlato di noi ovunque“, ha dichiarato proprio Campolunghi in una conferenza stampa per presentare il progetto.

“Vogliamo fare ancora meglio dello scorso anno – ha proseguito -. Ma per quanto riguarda l’audience, Juventus è contenta di ciò che abbiamo già fatto insieme”. Il 20 ottobre si avvicina, e le Zebras vogliono farsi valere nello speciale format della Kings Cup.

“Stiamo investendo nel progetto. Squadra? Idee ben chiare”

Un mese e mezzo di competizione con giornate molto ravvicinate, in preparazione al Mondiale per Nazioni che si terrà a gennaio 2026. Le idee sono chiarissime: “Scelta condivisa con lo staff di confermare lo zoccolo duro dell’anno scorso (Berra, Bonzi, Tarasco…). Così come anche quella di rinforzarci puntando su ragazzi che hanno già avuto modo di conoscere la competizione“.

“Non abbiamo puntato su gente ‘nuova’ perché questo formato della Kings Cup è molto breve e rischia di non esserci il tempo e il modo per chi è nuovo di ambientarsi”. Ecco spiegati gli arrivi di Bosco, D’Ippolito e Filipi tra gli altri., nomi già noti agli appassionati.

Luca Campolunghi poi ha continuato: “I ragazzi? Qualcuno ha deciso di fare un sacrificio vedendo il potenziale della Kings League, accettando l’impegno. L’esempio è Lorenzo Berra, che ha deciso di fare all-in anche sui social. Lato presidenziale è un po’ la stessa situazione: noi ci crediamo e investiamo nel progetto, siamo tutelati e io sono anche sostenuto da Juve, ma vogliamo far crescere il progetto fino a ottenere un guadagno. Non possiamo pensare di guadagnare dal giorno zero“.

Campolunghi: “Legends della Juve in campo? Qualcosa bolle in pentola…”

Il mondo della Kings League è in continua crescita ed è sulla bocca di tutti. “Yildiz? È super interessato al progetto, è del 2005, è normale che gli piaccia questo nostro mondo social. Ma anche gli altri, sono tutti super aggiornati, ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con loro“.

E quindi sarà possibile vedere qualche tesserato Juventus debuttare anche nel torneo di calcio a 7 più famoso del web? “Purtroppo impossibile, sono giocatori professionisti. Su eventuali Legends può essere che tiriamo fuori qualche sorpresa. Vediamo (ride, ndr). Qualcosa sta bollendo in pentola ma finché non vedrete niente di ufficiale io non dico nulla. Non voglio creare aspettative“.

“Zanon? Secondo me sognerebbe di giocare gli 1 contro 1, ma sta bene in Serie B”

Avviandosi alla conclusione, Luca Campolunghi ha avuto modo di esprimersi anche su Simone Zanon, calciatore della Carrarese in Serie B oltre che fidanzato di Elisa, sorella di Luca, e recentemente intervistato proprio da gianlucadimarzio.com (QUI l’intervista completa). “L’ho conosciuto quando giocava a Sangiuliano in Serie D, gli dissi che era il laterale destro più forte che avessimo in Italia“.

“Poi quando è passato in C e adesso in B mi sono detto ‘Ma allora ci capisco davvero qualcosa di calcio’ – ha ammesso ridendo il classe 1999 presidente delle Zebras -. L’anno scorso è venuto spesso in arena e tutte le volte mi diceva cosa avrebbe fatto lui in partita, correggendo degli errori“.

E infine, con una strana consapevolezza che trapela dal tono di voce. “È classe 2001, conosce il mondo dei social e secondo me sogna di giocare gli 1 contro 1 viste le sue qualità. Di sicuro mi farebbe comodo, ma gioca in Serie B e sta facendo una grandissima stagione con la Carrarese, è giusto che pensi a diventare un giocatore di livello“.

Quel che è certo, invece, è che le Zebras vogliono vendicare quell’eliminazione all’ultimo secondo ai quarti di finale contro i Gear7 che ha negato la partecipazione al Mondiale per Club di Parigi. Primo step, dunque, affrontare al meglio la Kings Cup. Manca sempre meno. Luca Campolunghi e Juventus sono pronti.