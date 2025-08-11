Partita rinviata a causa di problemi al VAR: cosa è successo

A Meda, paese in provincia di Monza e della Brianza, è stata rinviata una partita decisiva per il campionato libico… in Italia. Alcune partite della Prima Lega libica infatti si stanno giocando in Italia, più precisamente tra Milano, Sesto San Giovanni e proprio la provincia di Monza e della Brianza.

Allo stadio della città di Meda sembrava tutto pronto per la sfida tra Al Ahly Tripoli e Al Hilal Benghazi, gara valida per l’ultima giornata dei playoff della competizione. Ma qualcosa è andato storto.

Poco prima del fischio d’inizio infatti è stato riscontrato un problema al VAR. I giocatori delle due squadre hanno immediatamente chiesto e successivamente ottenuto di non scendere in campo senza l’ausilio della tecnologia.

La sfida, anche decisiva per l’assegnazione del titolo, è stata infatti rinviata a data da destinarsi.

Problemi al VAR: rinviata la partita del campionato libico

Al Ahly Tripoli- Al Hilal Benghazi si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse. Il match si sarebbe infatti svolto sotto il controllo serrato all’esterno dell’impianto sportivo delle forze dell’ordine, dopo che proprio fuori dello Stadio della Città di Meda non erano mancate affatto alcune risse e problemi di ordine pubblico che hanno coinvolto non solo i tifosi presenti alla partita ma anche i giocatori delle due formazioni. Al momento non è stato ancora comunicato quando la partita verrà recuperata ufficialmente.