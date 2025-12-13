Camerun, caos tra Eto’o e il Ministero: due c.t. e due liste per la Coppa d’Africa

Nominati due c.t. e due liste di convocati per la Coppa d’Africa: il caos del Camerun tra Eto’o e il Ministero

Manca sempre meno alla Coppa d’Africa. Il torneo inizierà infatti domenica 21 dicembre con il match tra il Marocco e le Comore.

Tiene banco però la questione Camerun che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2026, vive un periodo di caos totale.

Samuel Eto’o, ex giocatore di Inter e Barcellona, e ora presidente della federazione camerunese, ha infatti deciso di esonerare il c.t. Marc Brys, sostituendolo con David Pagou.

Una decisione, quella di Eto’o, non accettata però dal Ministero dello Sport. In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi, sono due le liste dei giocatori convocati per la competizione continentale.

Le differenze tra i giocatori

Una lista, quella di Pagou ed Eto’o che vede l’esclusione di diversi giocatori storici della nazionale camerunese, come Aboubakar, Choupo-Moting e Onana.

Proprio loro tre figurano invece in quella del c.t. uscente Brys. Dure anche le parole dell’allenatore belga, che ha ammesso: “Eto’o non vuole questi giocatori solo perché gli tengono testa. Da una persona così narcisista non mi sorprende”.