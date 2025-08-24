Cambiaso, il rosso, la multa e le scuse: “Imparerò da questo errore”

Inizia con un rosso diretto la stagione di Andrea Cambiaso, che poi si scusa sui social. Intanto in arrivo c’è una multa

Serata parzialmente amara per Andrea Cambiaso, che può festeggiare la vittoria per 2-0 della Juventus contro il Parma, ma non può essere contento a livello personale.

Il motivo è il brutto episodio che lo ha visto protagonista nel finale di partita, quando all’83’ ha lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica a causa di una sua espulsione diretta.

Decisione, quella del direttore di gara Marcenaro, praticamente inevitabile, dopo un fallo di reazione del terzino bianconero su Lovik, rimasto a terra dopo una gomitata intenzionale.

Nel post partita, sono arrivate le sue scuse tramite una storia Instagram. Ma in arrivo c’è anche una multa da parte della società.

Tudor: “Cambiaso sarà multato”

È stato proprio Igor Tudor ad annunciare la multa per Cambiaso in conferenza stampa, senza comunque condannarlo per l’errore: “Ha fatto una leggerezza e sarà multato. Però è un ragazzo in costante crescita dal punto di vista mentale. Ha potenzialità enormi e ora lo vedo molto concentrato e voglioso di crescere in fase difensiva. Per noi è importante“.

Un’ingenuità quella del classe 2000, dato che il risultato era ancora in bilico sull’1-0. Per sua fortuna, appena dopo è arrivato il gol del raddoppio di Vlahovic, che ha messo la vittoria al sicuro nonostante l’inferiorità numerica.

Le scuse sui social: “Gesto che non mi appartiene”

Poco dopo il fischio finale, Cambiaso ha chiesto scusa per l’accaduto su Instagram: “Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno“.

Il messaggio poi conclude così: “Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine“.