L’agente di Cambiaso: “La Juve spiegherà ciò che è successo ma è vero che Guardiola lo voleva”

Le parole di Giovanni Bia, procuratore del terzino tuttofare della Juventus.

Andrea Cambiaso è stato uno dei tormentoni di questa finestra invernale di calciomercato 2025. Una partenza che sembrava possibile ha lasciato piano piano spazio, invece, alla permanenza del terzino sinistro bianconero.

L’interesse del Manchester City dava la sensazione di potersi trasformare in un’offerta concreta al club bianconero, che avrebbe valutato se privarsi o meno di uno degli uomini più positivi e centrali del nuovo progetto bianconero.

Il club inglese, però, alla fine ha virato altrove mettendo sotto contratto Nico Gonzalez, terzino del Porto, per una cifra attorno ai 60 milioni di sterline.

Di seguito le parole dell’agente di Andrea Cambiaso, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per svelare quanto ci sia stato di vero sulla situazione legata al terzino italiano.

Cambiaso, l’agente: “Tutto ciò che è stato scritto è vero”

A chiarire su quanto sia accaduto relativamente a Cambiaso nella seconda metà della sessione invernale di calciomercato è stato proprio il procuratore del giocatore, Giovanni Bia.

Il procuratore di Cambiaso ha dichiarato: “La Juventus spiegherà ciò che è successo, ma vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. È vero che Guardiola lo voleva”.

Le parole di Thiago Motta sulla permanenza di Cambiaso

La permanenza di Cambiaso ha fatto felice innanzitutto Thiago Motta. L’ex Bologna ne ha parlato nella conferenza stampa di presentazione dell’anticipo della 24esima giornata di Serie A contro il Como.

L’allenatore della Juventus ha dichiarato: “Sono felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus. Penso che abbia sempre avuto l’idea di rimanere. Domani non sarà della gara”.