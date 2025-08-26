Serie A, due giornate di squalifica per Cambiaso. Salterà l’Inter

Andrea Cambiaso, Juventus (imago)

Il Giudice Sportivo si è espresso dopo quanto accaduto nella prima giornata di Serie A: decisa la squalifica di Cambiaso

È terminata la prima giornata di Serie A, e come di consueto all’indomani del posticipo il Giudice Sportivo si è espresso su quanto accaduto nelle dieci gare giocate.

C’era tanta attesa per la decisione in merito alla squalifica di Andrea Cambiaso, espulso per una manata ai danni di Lovik.

L’esterno della Juventus è stato squalificato per due giornate, dunque oltre alla partita contro il Genoa salterà anche il big match contro l’Inter in programma dopo la sosta per le nazionali.