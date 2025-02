Arriva la fumata nera per il trasferimento di Camarda al Monza: le ultime

Francesco Camarda resta al Milan, fumata nera per il suo trasferimento al Monza. Nonostante fosse vicina la sua uscita in prestito, alla fine il classe 2008 rimarrà in rossonero.

Il motivo è la decisione finale del Milan sul giocatore, che ha preferito non liberarlo.

I rossoneri hanno deciso di non dare il via libera al prestito di Camarda, che rimarrà quindi a disposizione di Sergio Conceicao.

Perciò, alla fine non partirà per un prestito di 18 mesi al Monza, ma resterà al Milan insieme a quello che sarà il nuovo centravanti, Santiago Gimenez.