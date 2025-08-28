Questo sito contribuisce all'audience di

Lecce, Camarda all’ospedale per controlli precauzionali dopo una botta alla testa

Redazione 29 Agosto 2025
Camarda (IMAGO)
Dopo una botta alla testa in Lecce-Milan Francesco Camarda è stato portato all’ospedale per dei controlli precauzionali

È durata solamente 45 minuti la gara di Francesco Camarda contro il Milan. Il classe 2008, infatti, è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo a seguito di una botta alla testa rimediata nella prima frazione.

“Camarda non ricordava quello che è successo in campo. Ci è scattato un alert, il ragazzo non ricordava alcune cose della gara, ha preso una botta in testa. Credo stia facendo dei controlli in ospedale“: le parole di Eusebio Di Francesco nel post partita in conferenza stampa.

Il classe 2008 è stato portato poi all’ospedale per svolgere dei controlli precauzionali.

IL COMUNICATO DEL LECCE: “Il calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo“.

 