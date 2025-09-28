Il primo gol in Serie A di Francesco Camarda beffa il Bologna nel recupero

Finisce 2-2 la partita del Via del Mare tra Lecce e Bologna, con i rossoblù avanti fino al 94′ e beffati proprio in pieno recupero.

Un punto per i salentini nel segno di Francesco Camarda, decisivo col suo primo gol in carriera in Serie A, con un colpo di testa sull’ultimo assalto della squadra di Di Francesco alla disperata ricerca del pareggio.

Il classe 2008 era subentrato a Stulic al 67′ e il suo gol gli è valso anche il premio di mvp a fine partita. Il Lecce stava per essere condannato alla quarta sconfitta in cinque partite di campionato e, invece, proprio il giocatore in prestito dal Milan ha regalato ai suoi un punto importantissimo.

Il diciassettenne è diventato il più giovane di sempre ad andare in rete con la maglia del Lecce in Serie A.