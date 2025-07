Lecce, Camarda è atterrato in Puglia | VIDEO

Francesco Camarda è atterrato in Puglia: il giocatore sosterrà domani le visite mediche da giocatore del Lecce.

Francesco Camarda è pronto a iniziare la sua avventura con il Lecce. L’attaccante classe 2008 è atterrato all’aeroporto di Brindisi, accolto dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi e dallo staff del club.

Camarda, infatti, domani sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Lecce per la prossima stagione. L’operazione, già definita nei giorni scorsi, prevede il trasferimento in prestito con diritto di riscatto a favore del club giallorosso e controriscatto in favore del Milan, che si assicura così la possibilità di riportare il talento a casa in futuro.

Dopo una stagione in cui ha collezionato 35 presenze tra prima squadra rossonera e Milan Futuro in Serie C, Camarda riparte dalla Serie A con l’obiettivo di crescere ulteriormente e trovare spazio con la maglia del Lecce. Per il giovane attaccante si tratta di un’importante opportunità per misurarsi con continuità nella massima serie e dimostrare il suo valore in un ambiente che punta forte sui giovani.

Con il suo arrivo, il Lecce si assicura un prospetto tra i più promettenti del panorama italiano, pronto a mettersi a disposizione di Di Francesco e dei compagni già nei prossimi giorni, dopo il completamento delle visite mediche.