Gol e assist in dieci minuti per Camarda, poi il cambio obbligato per infortunio

Serata dai due volti per Francesco Camarda. Prima il gol su assist di Fini, poi l’assist allo stesso attaccante del Genoacontro il Montenegro, consentendo alla squadra di Baldini di ribaltare l’iniziale vantaggio firmato da Mrvaljevic nel primo tempo.

Una partita che ha rischiato di finire nel peggiore dei modi. Pochi minuti dopo l’assist per il definitivo 1-4, infatti, l’attaccante classe 2008 è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. Al suo posto è entrato Alphadjo Cissè.

Dopo un primo grande spavento, da sottolineare come l’attaccante in prestito al Lecce dal Milan abbia lasciato il campo sulle proprie gambe.