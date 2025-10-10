Italia U21, Camarda raddoppia con un pallonetto su rigore
Francesco Camarda mette in mostra tutta la propria qualità e la classe nel match contro la Svezia: pallonetto su rigore e 2-0
Dopo il primo gol in Serie A, Francesco Camarda torna a essere protagonista anche con la maglia della Nazionale U21. L’attaccante del Lecce prima si procura un penalty e poi firma il raddoppio contro la Svezia con un pallonetto su calcio di rigore, che ha beffato il portiere Bishesari
La rete del classe 2008 è solo una delle tre da parte della squadra di Baldini nel primo tempo, in mezzo ai due gol di Niccolò Pisilli. Per gli Azzurri sarebbe la seconda vittoria consecutiva nelle Qualificazioni per l’Europeo 2027, dopo quella all’esordio contro il Montenegro.