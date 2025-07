Francesco Camarda è un nuovo giocatore del Lecce: il comunicato del club.

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo di Francesco Camarda dal Milan. Dopo aver svolto le visite mediche nella mattinata del 7 luglio, il calciatore classe 2008 ha firmato il contratto che lo legherà in giallorosso per il resto della stagione 2025/2026.

Di seguito, il comunicato dei giallorossi. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan”.

Un arrivo importante per il club giallorosso. Dopo la passata stagione in cui si è diviso tra la Serie C col Milan futuro e alcune presenze in Serie A, Camarda avrà adesso la possibilità di raccogliere prezioso minutaggio con la maglia del Lecce sotto la guida di Eusebio Di Francesco.