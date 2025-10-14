Due gol in pochi minuti per Francesco Camarda, sempre più protagonista dell’Under 21 di Baldini

Francesco Camarda è sempre più protagonista della Nazionale Under 21 allenata da Silvio Baldini. L’attaccante del Milan, in questa stagione in prestito al Lecce, ha segnato altri due gol con la maglia degli Azzurrini dopo quello arrivato nella gara d’esordio contro la Svezia.

Il classe 2008, partito titolare anche nella sfida contro i pari età dell’Armenia, ha siglato una doppietta tra il minuto 62 e 71, rendendo più agile una gara che si era fatta complicata nel primo tempo.

Dopo l’1-0 siglato da Dagasso, il 17enne milanese ha prima raddoppiato e poi triplicato il vantaggio, che è stato reso ancora più ampio dal gol di Fini. Nel finale, poi, un errore del portiere Palmisani ha permesso all’Armenia di accorciare le distanze.

Gli Azzurrini di Baldini, intanto, volano: primo posto nel girone di qualificazione e punteggio pieno per Camarda e compagni, che puntano a ottenere il pass per gli Europei di categoria del 2027.