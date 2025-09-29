Fame di gol e ambizione: Camarda è “solo” il terzo 2008 a segnare nei top 5 campionati

Francesco Camarda segna e salva in extremis il Lecce contro il Bologna, trovando la sua prima rete in Serie A

Mancava solo il gol, per consacrare definitivamente Francesco Camarda e dargli il benvenuto definitivo “tra gli adulti”. Dopo la beffa e l’esultanza strozzata per quel gol annullato in Champions League con il Milan nella stagione 2024/2025, adesso è arrivata la prime rete in Serie A.

Non con la maglia dei rossoneri, però, bensì con quella del Lecce. Al 94′, a stabilire il 2-2 finale contro il Bologna: non un primo gol banale insomma.

“Ormai sei nel mondo dei grandi, sii grande anche te“, recita la canzone “Il mondo dei grandi” di Emis Killa e Marracash. E adesso il giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Milan a suon di gol e record, è pronto a fare il definitivo passo avanti.

Eppure, a 17 anni, 6 mesi a 18 giorni, Camarda non è neanche lontanamente il più giovane marcatore in Serie A. E, a dire la verità, nemmeno il primo 2008 ad andare a segno nei top 5 campionati europei.

C’è chi ha fatto meglio di Camarda: la classifica

Nei top 5 campionati europei, continuano a esordire talenti che vogliono prendersi il palcoscenico. Il più giovane ad aver esordito in questa stagione, per esempio, è il classe 2009 Max Dowman con l’Arsenal, capace di trovare da subito anche un assist decisivo.

Riferendoci però ai 2008 – pari età di Francesco Camarda – troviamo già ben due calciatori che hanno battuto l’attaccante del Lecce come precocità. Si tratta di Rio Ngoumoha con il Liverpool e Alexis Vossah con il Tolosa. Il primo, in particolare, ha trovato la rete all’esordio con i Reds al 100′ contro il Newcastle appena 60” dopo il suo ingresso in campo: un regalo per se stesso, oltre che tre punti d’oro per Slot e i suoi. Per lui 16 anni, 11 mesi e 27 giorni.

Il secondo in questa speciale classifica, invece, è il già citato Alexis Vossah del Tolosa, che ha trovato la via del gol nel match perso 3-6 contro il PSG. Per lui, un’età di 17 anni, 5 mesi e 19 giorni. A chiudere il podio, poi, proprio Camarda che, dopo essersi sbloccato, vorrà sicuramente trovare altri gol fondamentali nel tentativo di salvare il Lecce e poi tornare al Milan da protagonista.