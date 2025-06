Francesco Calvo, ex dirigente di Juventus, Barcellona e Roma entrerà in carica a partire da luglio 2025 all’Aston Villa.

L’Aston Villa ha annunciato l’ingresso di Francesco Calvo come nuovo President of Football Operations del club. L’annuncio è stato dato ufficialmente dal club oggi, lunedì 2 giugno 2025.

Calvo inizierà ufficialmente il suo incarico nel mese di luglio 2025, in un momento strategico per lo sviluppo della società inglese sia dentro che fuori dal campo.

Calvo arriva a Birmingham dopo l’esperienza come Managing Director of Revenue and Institutional Relationships alla Juventus, dove ha gestito tutte le principali fonti di ricavo del club e i rapporti con istituzioni calcistiche di primo piano come FIFA, UEFA, ECA e Lega Serie A. La sua carriera lo ha visto protagonista in ruoli di vertice anche al Barcellona e alla Roma, oltre a due esperienze separate con il club bianconero.

Il nuovo dirigente si insedierà in un contesto in forte crescita. L’Aston Villa ha infatti vissuto un periodo di grande consolidamento sotto la guida tecnica di Unai Emery e la proprietà di V Sports, con risultati positivi in Premier League e una crescente proiezione internazionale. L’arrivo di Calvo punta a rafforzare ulteriormente il comparto commerciale e istituzionale del club, accompagnandone l’ambizione.

Le parole di Francesco Calvo

“È un grande onore per me entrare a far parte di questo club in un momento così entusiasmante”, ha dichiarato Calvo. “Chiunque lavori nel calcio conosce la storia e la passione che circondano l’Aston Villa. Negli ultimi anni abbiamo visto questi elementi affiancarsi a risultati sul campo e a un importante progresso fuori dal campo, grazie alla visione ambiziosa di V Sports”.

Il dirigente italiano ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di collaborare con il presidente, il consiglio di amministrazione, Unai Emery e tutti coloro che fanno parte di Aston Villa per contribuire allo sviluppo di questa grande istituzione”.

L’arrivo di Calvo rappresenta un segnale chiaro dell’intenzione del club di continuare a strutturarsi con figure di esperienza internazionale per affrontare le sfide future nel calcio moderno.