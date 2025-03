Le parole di Calhanoglu sul suo compagno di nazionale Arda Güler: “Per me è come un fratello, vorrei che andasse all’Inter”

Al termine della partita di Nations League tra Turchia e Ungheria, vinta dai padroni di casa con il risultato di 3-1, il centrocampista Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per rilasciare le consuete dichiarazioni post gara.

Tra queste, ci sono state alcune parole che hanno lasciato colpiti tutti. In particolare, però, i tifosi dell’Inter.

Calhanoglu ha infatti esaltato nell’intervista il suo rapporto con Arda Güler, che lui stesso considera un vero e proprio fratello.

Tra le altre cose, però, ne è saltata una subito all’occhio che lascia sicuramente molto spazio alla fantasia: “Vorrei che andasse all’Inter, merita di giocare di più”.

Turchia, le parole di Calhanoglu su Guler

Il centrocampista turco ha infatti dichiarato: “Arda Guler è un giocatore molto importante, è un fratello a cui tengo molto. Mi piacerebbe venisse a giocare con noi all’Inter. Il mio consiglio è che deve andare dove gioca di più, lo merita”.

Ha poi continuato: “Tutti vogliono giocatori di qualità. Non so come se la passi lì al Real Madrid, quindi non voglio essere troppo coinvolto. Spero che giochi di più, se lo merita“.