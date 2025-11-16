Hakan Calhanoglu torna ad Appiano Gentile con qualche giorno d’anticipo: salterà la sfida contro la Spagna per un problema al polso

Problema al polso per Hakan Calhanoglu, che dopo la vittoria contro la Bulgaria torna ad Appiano con qualche giorno d’anticipo, saltando la sfida contro la Spagna. Il mediano turco, che ha aperto dal dischetto la sfida di Bursa con un gol dal dischetto, non sarà dunque a disposizione di Montella.

Proprio dopo la partita, l’ex allenatore di Milan e Fiorentina ha dichiarato: “Dobbiamo essere intelligenti a gestire bene i possibili squalificati, sarebbe poco intelligente andare alla prima partita di spareggi con qualche squalificato“. Alla Turchia servirebbe infatti una vittoria con 8 gol di scarto contro la Spagna per volare direttamente ai Mondiali, e per questo la Nazionale già pensa ai playoff di marzo.

La TFF – la Federazione Turca – ha comunicato la decisione riguardo il centrocampista dell’Inter: “Dopo essere passata alla fase play-off delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, la nostra Nazionale ha apportato alcune modifiche alla sua rosa preliminare in vista della partita finale del gruppo E, che si giocherà in trasferta contro la Spagna. Hakan Çalhanoğlu è stato escluso dalla squadra preliminare a causa di un infortunio al polso destro riportato nella partita contro la Bulgaria di ieri sera, İsak Vural e Yusuf Akçiçek della nostra nazionale maggiore“.