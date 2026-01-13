Inter, risentimento al soleo per Calhanoglu: fuori circa 20 giorni

Brutte notizie per Chivu: si ferma Hakan Calhanoglu. Risentimento al soleo per il turco, che salterà i prossimi impegni dei nerazzurri

Si ferma Hakan Calhanoglu. Il turco ha rimediato un risentimento al soleo, e resterà fuori per circa 20 giorni. Il mese di gennaio del mediano si chiude con qualche settimana d’anticipo: il classe ’94 salterà infatti i prossimi cinque appuntamenti in campionato e le ultime due di Champions League, contro Arsenal e Borussia Dortmund.

Oltre alle sfide contro Lecce e Udinese, Chivu non potrà contare su Calhanoglu anche per le sfide contro Pisa, Cremonese e Sassuolo. A metà febbraio, invece, l’Inter accoglierà la Juventus a San Siro. Di seguito il comunicato ufficiale dei nerazzurri.

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni“.