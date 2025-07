Deciso il futuro del centrocampista dell’Inter

Hakan Calhanoglu rimarrà all’Inter. Questa è la notizia che arriva dopo l’incontro tra i nerazzurri e il Galatasaray.

L’incontro è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, a Milano.

Al termine di quest’ultimo è emerso che non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa col club turco.

Per questo motivo, il centrocampista non verrà ceduto e, quindi, proseguirà la sua avventura in Italia.

La posizione dell’Inter su Calhanoglu

Come vi avevamo già raccontato, la posizione dell’Inter era chiara: Calhanoglu non si sarebbe mosso per meno di 30 milioni di euro. Inoltre, l’intenzione dei nerazzurri era quella di togliere il turco dal mercato se non fosse partito prima dell’inizio del ritiro precampionato. Alla fine, un punto alla trattativa col Galatasaray è arrivato prima.

L’incontro cordiale col Galatasaray, col vice presidente Abdullah Kavukçu che si era recato a Milano in prima persona, (qui le immagini) ha avuto esito negativo: per i nerazzurri non ci sono le condizioni per portare avanti questa trattativa.