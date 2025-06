Inter, nessun’offerta dal Galatasaray per Calhanoglu: la situazione

Nonostante le indiscrezioni circolate sull’interesse del Galatasaray, l’Inter non ha ricevuto alcuna offerta per Hakan Calhanoglu

L’Inter comincia a lavorare verso il futuro, anche trattenendo i suoi calciatori più importanti: al momento il club nerazzurro non ha ricevuto alcuna offerta per Hakan Calhanoglu.

Nelle ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni su un interesse del Galatasaray per il centrocampista, ma al momento non ci sono state offerte per l’Inter.

Calhanoglu è arrivato in nerazzurro nella stagione 2021/22 diventando presto uno dei giocatori più importanti per Inzaghi.

Nell’estate 2024 c’era stato anche un interessamento del Bayern Monaco, ma il centrocampista turco aveva scelto di rimanere in nerazzurro.