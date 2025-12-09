Inter-Liverpool, Çalhanoğlu e Acerbi fuori per infortunio nel primo tempo
Hakan Çalhanoğlu esce per infortunio dopo appena 10 minuti di gioco
L’Inter perde Hakan Çalhanoğlu dopo 10 minuti di gioco. Il centrocampista turco ha chiesto il cambio per un problema fisico: si sospetta una contrattura all’adduttore.
Al suo posto, Cristian Chivu ha fatto entrare Piotr Zieliński. Non finisce come sperato la duecentesima partita in nerazzurro di Çalhanoğlu, costretto a terminare la gara contro il Liverpool dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.
Oltre al centrocampista turco anche Acerbi ha dovuto abbandonare il campo per un sospetto risentimento muscolare. Al suo posto è entrato Bisseck al minuto 31.
Nei prossimi giorni si capirà con precisione la natura dei problemi rimediati dai due giocatori.