L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter.

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe un giorno riportarlo a Istanbul, ma oggi il centrocampista turco resta un punto fermo dell’Inter. Il regista nerazzurro, protagonista nelle ultime stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi, è stato al centro di voci di mercato che hanno visto squadre interessate a riportarlo in patria.

Il club più insistente è stato il Galatasaray, che fino all’ultimo giorno di mercato ha cercato di imbastire una trattativa. Tuttavia, l’Inter non ha mai preso in considerazione una cessione, giudicata rischiosa e complicata, soprattutto senza i tempi tecnici per trovare un sostituto di pari livello.

Lo stesso allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha confermato l’impossibilità di arrivare al giocatore ai microfoni di Now Spor, spiegando come i contatti tra le dirigenze ci siano stati, ma senza esito positivo.

In casa nerazzurra la linea è stata netta: il turco non si muove, almeno per ora. E mentre Istanbul resta una suggestione per il futuro, il presente dice Inter, con la certezza che Calhanoglu continuerà a guidare il centrocampo nerazzurro nella nuova stagione.

Inter, le parole di Buruk su Calhanoglu

L’attuale allenatore del Galatasaray non ha nascosto la stima per Calhanoglu: “È un giocatore che ho sempre stimato e che ho avuto modo di convocare già ai tempi della nazionale giovanile. Ho sempre creduto nelle sue qualità e nel suo valore”.

Poi, ha svelato: “Non ho parlato direttamente con lui, ma i nostri dirigenti hanno portato avanti i contatti. L’Inter, però, negli ultimi giorni è stata chiara: non voleva privarsene e ha chiuso subito la porta“.

Infine, ha concluso: “Un’eventuale cessione avrebbe obbligato l’Inter a investire almeno 40-45 milioni per sostituirlo. Non c’erano le condizioni, e per questo il trasferimento non si è concretizzato, nonostante il nostro forte interesse“.