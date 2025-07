L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato di Hakan Calhanoglu e di Victor Osimhen.

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato del mercato giallorosso e di alcuni nomi accostati al club turco nelle ultime settimane.

Tra questi anche quello di Hakan Çalhanoğlu, centrocampista dell’Inter e della nazionale turca, il cui futuro è stato oggetto di molte voci, ma che ora resterà in nerazzurro.

“Hakan Çalhanoğlu è un grande giocatore e una persona splendida”, ha dichiarato Buruk a SporArena. “Lo conosco da quando aveva 16 anni e so quanto sia forte il suo amore per il Galatasaray.

“Questo ci rende felici, ma attualmente gioca per una squadra — l’Inter — che ha grandi aspettative su di lui. Ed è normale che l’Inter abbia delle aspettative per un calciatore così importante” ha commentato il DT.

Le parole di Buruk su Osimhen

L’allenatore turco ha poi fatto il punto sulle esigenze di mercato del Galatasaray, sottolineando che ci sono ruoli da coprire con urgenza: “Abbiamo bisogno di rinforzi in alcune posizioni e lo abbiamo già detto”.

Su Osimhen: “Abbiamo già parlato di Osimhen. Per quanto riguarda i portieri abbiamo già un elemento molto valido in Güney. Siamo fiduciosi”.

Buruk ha infine ribadito che il club continuerà a cercare rinforzi per mantenere alta la competitività della rosa in tutte le competizioni: “Avremo opzioni e competizione interna, sia tra i portieri che negli altri reparti. La nostra ricerca prosegue, vogliamo garantire qualità e alternative in ogni ruolo”.