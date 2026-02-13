Nations League, le date e gli orari della fase a gironi
L’UEFA ha reso note le date e gli orari in cui si giocheranno le partite della fase a gironi di Nations League
Dopo il sorteggio, in cui sono stati resi noti i gironi, l’UEFA ha annunciato anche il calendario della Nations League 2026/27.
L’Italia giocherà nel gruppo A della Lega A contro Francia, Belgio e Turchia.
Gli altri gironi saranno invece composti da Germania, Olanda, Serbia e Grecia (Gruppo B); Spagna, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca (Gruppo C) e, infine, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Galles (Gruppo D).
Di seguito tutte le date e gli orari dei primi match della competizione europea per la stagione 2026/27.
Nations League, date e orari della fase a gironi
PRIMA GIORNATA
- Olanda-Germania 24 settembre 2026, 20:45
- Serbia-Grecia 24 settembre 2026, 20:45
- Norvegia-Danimarca 24 settembre 2026, 20:45
- Portogallo-Galles 24 settembre 2026, 20:45
- ITALIA-BELGIO 25 settembre 2026, 20:45
- Turchia-Francia 25 settembre 2026, 20:45
- Repubblica Ceca-Croazia 25 settembre 2026, 20:45
- Inghilterra-Spagna 25 settembre 2026, 20:45
SECONDA GIORNATA
- Serbia-Olanda 27 settembre 2026, 18:00
- Danimarca-Galles 27 settembre 2026, 18:00
- Germania-Grecia 27 settembre 2026, 20:45
- Norvegia-Portogallo 27 settembre 2026, 20:45
- Belgio-Francia 28 settembre 2026, 20:45
- TURCHIA-ITALIA 28 settembre 2026, 20:45
- Repubblica Ceca-Inghilterra 29 settembre 2026, 20:45
- Spagna-Croazia 29 settembre 2026, 20:45
TERZA GIORNATA
- Germania-Serbia 1 ottobre 2026, 20:45
- Grecia-Olanda 1 ottobre 2026, 20:45
- Danimarca-Portogallo 1 ottobre 2026, 20:45
- Galles-Norvegia 1 ottobre 2026, 20:45
- Belgio-Turchia 2 ottobre 2026, 20:45
- FRANCIA-ITALIA 2 ottobre 2026, 20.45
- Croazia-Inghilterra 3 ottobre 2026, 18:00
- Spagna-Repubblica Ceca 3 ottobre 2026, 20:45
QUARTA GIORNATA
- Grecia-Germania 4 ottobre 2026, 20:45
- Olanda-Serbia 4 ottobre 2026, 20:45
- Portogallo-Norvegia 4 ottobre 2026, 20.45
- Galles-Danimarca 4 ottobre 2026, 20:45
- Francia-Belgio 5 ottobre 2026, 20:45
- ITALIA-TURCHIA 5 ottobre 2026, 20:45
- Croazia-Spagna 6 ottobre 2026, 20:45
- Inghilterra-Repubblica Ceca 6 ottobre 2026, 20:45
QUINTA GIORNATA
- Turchia-Belgio 12 novembre 2026, 18:00
- ITALIA-FRANCIA 12 novembre 2026, 20:45
- Repubblica Ceca-Spagna 12 novembre 2026, 20:45
- Inghilterra Croazia 12 novembre 2026, 20:45
- Olanda-Grecia 13 novembre 2026, 20.45
- Serbia-Germania 13 novembre 2026, 20:45
- Norvegia-Galles 14 novembre 2026, 18:00
- Portogallo-Danimarca 14 novembre 2026, 20:45
SESTA GIORNATA
- BELGIO-ITALIA 15 novembre 2026, 20.45
- Francia-Turchia 15 novembre 2026, 20:45
- Croazia-Repubblica Ceca 15 novembre 2026, 20:45
- Spagna-Inghilterra 15 novembre 2026, 20:45
- Germania-Olanda 16 novembre 2026, 20.45
- Grecia-Serbia 16 novembre 2026, 20.45
- Danimarca-Norvegia 17 novembre 2026, 20:45
- Galles-Portogallo 17 novembre 2026, 20:45