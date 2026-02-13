Questo sito contribuisce all'audience di

Nations League, le date e gli orari della fase a gironi

Redazione 13 Febbraio 2026
Date e orari della prossima Nations League
Pallone Nations League (IMAGO)

L’UEFA ha reso note le date e gli orari in cui si giocheranno le partite della fase a gironi di Nations League

Dopo il sorteggio, in cui sono stati resi noti i gironi, l’UEFA ha annunciato anche il calendario della Nations League 2026/27.

L’Italia giocherà nel gruppo A della Lega A contro FranciaBelgioTurchia.

Gli altri gironi saranno invece composti da GermaniaOlandaSerbia Grecia (Gruppo B); SpagnaCroaziaInghilterraRepubblica Ceca (Gruppo C) e, infine, PortogalloDanimarcaNorvegiaGalles (Gruppo D).

Di seguito tutte le date e gli orari dei primi match della competizione europea per la stagione 2026/27.

Nations League, date e orari della fase a gironi

PRIMA GIORNATA

  • Olanda-Germania 24 settembre 2026, 20:45
  • Serbia-Grecia 24 settembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Danimarca 24 settembre 2026, 20:45
  • Portogallo-Galles 24 settembre 2026, 20:45
  • ITALIA-BELGIO 25 settembre 2026, 20:45
  • Turchia-Francia 25 settembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Croazia 25 settembre 2026, 20:45
  • Inghilterra-Spagna 25 settembre 2026, 20:45

SECONDA GIORNATA

  • Serbia-Olanda 27 settembre 2026, 18:00
  • Danimarca-Galles 27 settembre 2026, 18:00
  • Germania-Grecia 27 settembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Portogallo 27 settembre 2026, 20:45
  • Belgio-Francia 28 settembre 2026, 20:45
  • TURCHIA-ITALIA 28 settembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Inghilterra 29 settembre 2026, 20:45
  • Spagna-Croazia 29 settembre 2026, 20:45

TERZA GIORNATA

  • Germania-Serbia 1 ottobre 2026, 20:45
  • Grecia-Olanda 1 ottobre 2026, 20:45
  • Danimarca-Portogallo 1 ottobre 2026, 20:45
  • Galles-Norvegia 1 ottobre 2026, 20:45
  • Belgio-Turchia 2 ottobre 2026, 20:45
  • FRANCIA-ITALIA 2 ottobre 2026, 20.45
  • Croazia-Inghilterra 3 ottobre 2026, 18:00
  • Spagna-Repubblica Ceca 3 ottobre 2026, 20:45

QUARTA GIORNATA

  • Grecia-Germania 4 ottobre 2026, 20:45
  • Olanda-Serbia 4 ottobre 2026, 20:45
  • Portogallo-Norvegia 4 ottobre 2026, 20.45
  • Galles-Danimarca 4 ottobre 2026, 20:45
  • Francia-Belgio 5 ottobre 2026, 20:45
  • ITALIA-TURCHIA 5 ottobre 2026, 20:45
  • Croazia-Spagna 6 ottobre 2026, 20:45
  • Inghilterra-Repubblica Ceca 6 ottobre 2026, 20:45

QUINTA GIORNATA

  • Turchia-Belgio 12 novembre 2026, 18:00
  • ITALIA-FRANCIA 12 novembre 2026, 20:45
  • Repubblica Ceca-Spagna 12 novembre 2026, 20:45
  • Inghilterra Croazia 12 novembre 2026, 20:45
  • Olanda-Grecia 13 novembre 2026, 20.45
  • Serbia-Germania 13 novembre 2026, 20:45
  • Norvegia-Galles 14 novembre 2026, 18:00
  • Portogallo-Danimarca 14 novembre 2026, 20:45

SESTA GIORNATA

  • BELGIO-ITALIA 15 novembre 2026, 20.45
  • Francia-Turchia 15 novembre 2026, 20:45
  • Croazia-Repubblica Ceca 15 novembre 2026, 20:45
  • Spagna-Inghilterra 15 novembre 2026, 20:45
  • Germania-Olanda 16 novembre 2026, 20.45
  • Grecia-Serbia 16 novembre 2026, 20.45
  • Danimarca-Norvegia 17 novembre 2026, 20:45
  • Galles-Portogallo 17 novembre 2026, 20:45

 