Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, avanti tutta per Giovane

Gianluca Di Marzio 22 Gennaio 2026
Giovane del Verona (imago)
Giovane del Verona (imago)

Il Napoli va avanti per Giovane del Verona: gli azzurri puntano a chiudere già in serata

Il Napoli di Conte prosegue il lavoro per Giovane del Verona. Gli azzurri puntano a chiudere l’operazione già in serata.

La trattativa è avanzata e il Napoli sta trovando in questi minuti la formula giusta e superare la Lazio, anch’essa interessata al giocatore.

Gli azzurri vogliono chiudere subito visto anche l’infortunio di David Neres, rivelatosi più grave del previsto.

Antonio Conte ha bisogno di due esterni e il prescelto dovrebbe essere proprio Giovane con la Lazio superata nella trattativa sul traguardo.