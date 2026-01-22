Napoli, avanti tutta per Giovane
Il Napoli va avanti per Giovane del Verona: gli azzurri puntano a chiudere già in serata
Il Napoli di Conte prosegue il lavoro per Giovane del Verona. Gli azzurri puntano a chiudere l’operazione già in serata.
La trattativa è avanzata e il Napoli sta trovando in questi minuti la formula giusta e superare la Lazio, anch’essa interessata al giocatore.
Gli azzurri vogliono chiudere subito visto anche l’infortunio di David Neres, rivelatosi più grave del previsto.
Antonio Conte ha bisogno di due esterni e il prescelto dovrebbe essere proprio Giovane con la Lazio superata nella trattativa sul traguardo.