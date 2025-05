Secondo i media tedeschi, il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, avrebbe confermato la trattativa tra Wirtz e il Liverpool

Il Bayern Monaco si muove sul mercato. Fresco di vittoria della Bundesliga, il club bavarese pensa già al futuro. L’estate servirà alla formazione allenata da Vincent Kompany per colmare le lacune e provare a tornare ai vertici anche in Europa.

Come vi abbiamo raccontato, i tedeschi sono interessati a due giocatori in uscita dal Bayer Leverkusen: Jonathan Tah e Florian Wirtz. Per il primo, difensore classe 1996, i bavaresi hanno già fissato le visite mediche. Per il talentuoso trequartista, invece, la pista si è complicata.

Il Liverpool è la squadra più vicina a Wirtz. I Reds hanno il sì del giocatore e sono pronti ad avanzare un’offerta al Bayer Leverkusen. Dunque, il talento tedesco si allontana da Monaco di Baviera.

A confermarlo è stato il presidente del Bayern, Herbert Hainer. Il patron dei bavaresi ha confermato che il classe 2003 è orientato verso Anfield.

Le parole del presidente del Bayern Monaco sulla situazione Wirtz-Liverpool

Il presidente del Bayern Monaco Hainer ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Abendzeitung. Il patron ha dichiarato: “Max Eberl mi ha informato che Florian Wirtz è probabilmente orientato verso il Liverpool. Non posso dire cosa succederà con il Leverkusen“.

Dunque, diminuiscono sempre più le possibilità di vedere il numero 10 del Bayer Leverkusen all’Allianz Arena. Intanto, a Liverpool, Arne Slot prepara un armadietto per il forte trequartista.