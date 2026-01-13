Verona, interesse per Pedro Felipe della Juventus
Le ultime in casa gialloblù
Il Verona ci prova per Pedro Felipe della Juventus.
Il difensore brasiliano, classe 2004, è nel mirino del club gialloblù: nel corso di questa stagione Felipe ha collezionato – con la Next Gen in Serie C – 13 presenze e 2 gol.
Cresciuto nelle giovanili del Vitoria e del Palmeiras, il giocatore si è trasferito in Italia nel 2023.
Pedro Felipe è stato convocato anche dalla prima squadra, senza però mai esordire. Seguito anche da diverse squadre di Serie B, l’intenzione del giocatore è quella di rimanere in A.