Verona, interesse per Pedro Felipe della Juventus

Le ultime in casa gialloblù

Il Verona ci prova per Pedro Felipe della Juventus.

Il difensore brasiliano, classe 2004, è nel mirino del club gialloblù: nel corso di questa stagione Felipe ha collezionato – con la Next Gen in Serie C – 13 presenze e 2 gol.

Cresciuto nelle giovanili del Vitoria e del Palmeiras, il giocatore si è trasferito in Italia nel 2023.

Pedro Felipe è stato convocato anche dalla prima squadra, senza però mai esordire. Seguito anche da diverse squadre di Serie B, l’intenzione del giocatore è quella di rimanere in A.