Il Verona spinge per Kike Pérez del Venezia

Il Verona continua a spingere forte per Kike Pérez del Venezia.

Come detto nei giorni scorsi, il club conosce i valori tecnici e il desiderio del centrocampista di tornare in Serie A, e non chiuderà la porta alla sua uscita in caso di buone offerte.

Il giocatore è reduce dalla stagione con la maglia arancioneroverde, con cui ha giocato 17 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol e fornendo un assist.

Ora per il club allenato da Zanetti è un obiettivo concreto.