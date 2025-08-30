Questo sito contribuisce all'audience di

Verona, domani si può chiudere con la Roma per Baldanzi

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Baldanzi, Roma (IMAGO)
Il Verona continua a lavorare per arrivare a Tommaso Baldanzi della Roma: le ultime novità sulla trattativa

Procede in maniera positiva la trattativa tra Verona e Roma per Tommaso Baldanzi.

Dopo l’incontro avuto negli scorsi giorni con gli agenti del giocatore, i gialloblù stanno ora cercando un’intesa con i giallorossi.

Il giocatore è propenso a iniziare questa nuova esperienza con la casacca della formazione allenata da Paolo Zanetti.

Quella di domenica 31 agosto potrebbe essere la giornata giusta per trovare l’ok finale tra i due club.

 