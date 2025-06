Venezia, incontro in queste ore con Stroppa: le ultime

Il Venezia pensa a Giovanni Stroppa come prossimo allenatore dopo Di Francesco: incontro in queste ore tra le parti

Il Venezia vuole ripartire al meglio dopo la retrocessione in Serie B. Il club arancioneroverde sta pensando a Giovanni Stroppa come nuovo allenatore: incontro in queste ore tra le due parti.

Il direttore sportivo del club veneto Antonelli conosce bene Stroppa, infatti i due hanno lavorato insieme al Monza.

L’allenatore classe 1968 è stato protagonista di una stagione importante con la Cremonese, terminata con la promozione in Serie A grazie alla vittoria nella finale playoff.

L’incontro in queste ore con il Venezia è il primo passo per il post Di Francesco: la sua firma con il Lecce è prevista per la prossima settimana.