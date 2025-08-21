Venezia, Kike Perez può partire: la situazione

Kike Perez può lasciare il Venezia: alcuni club di Serie A monitorano la situazione tra cui l’Hellas Verona

Kike Perez può partire.

Il centrocampista può lasciare il Venezia, dunque vari club di Serie A stanno monitorando la situazione: tra questi c’è anche l’Hellas Verona, ma non solo.

Il Venezia conosce i valori tecnici e il desiderio del centrocampista di tornare in Serie A, e non chiuderà la porta alla sua uscita in caso di buone offerte.

Il giocatore è reduce dalla stagione in prestito con la maglia arancioneroverde, con cui ha giocato 17 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando un gol e fornendo un assist.