Venezia, accordo con Kike Perez per un nuovo contratto: adeguato l’ingaggio

Resta invariata la durata del contratto del centrocampista, che nei mesi scorsi ha prolungato fino a giugno 2027

Il Venezia ha raggiunto un accordo con Kike Perez per firmare un nuovo contratto. Al giocatore, che nei mesi scorsi ha prolungato fino al giugno del 2027, è stato messo sul piatto un adeguamento dell’ingaggio ed è stata aggiunta un’opzione legata al prolungamento del contratto già in essere.

Il centrocampista spagnolo, come noto, sta vivendo un grande momento: nell’ultima sfida di Serie B, contro il Südtirol, si è reso protagonista mettendo a segno un gol e due assist.

Il giocatore, come abbiamo raccontato, negli ultimi giorni di calciomercato estivo aveva ricevuto offerte dalla Liga e dalla Serie A (LEGGI QUI). Lo spagnolo, però, ha deciso di restare al Venezia per provare a raggiungere la promozione nella massima divisione italiana.

La proprietà crede in Kike Perez e l’ha messo al centro del suo progetto. Un’ulteriore testimonianza, dunque, arriva dallo sforzo fatto che ha portato all’adeguamento del suo contratto.