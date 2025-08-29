Udinese, si attende il via libera dal Napoli per le visite mediche di Zanoli
L’Udinese sta aspettando dal Napoli il via libera per far sostenere ad Alessandro Zanoli le visite mediche di rito: le ultime
L’Udinese è sempre più vicino ad Alessandro Zanoli.
Il club bianconero ha prenotato uno slot di visite mediche per la giornata di venerdì 29 agosto, nonostante stia ancora aspettando il via libera dal Napoli.
L’operazione per il giocatore che la passata stagione ha collezionato 33 presenze in prestito al Genoa dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro.
Sull’italiano c’era anche il Bologna, con l’Udinese che è poi passato in vantaggio. Nel pomeriggio sono attese novità per capire se arriverà il definitivo accordo da parte degli azzurri.