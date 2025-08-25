Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese, visite mediche in corso per Adam Buksa | FOTO e VIDEO

Giuseppe Vignola 25 Agosto 2025

 

Buksa alle visite mediche con l'Udinese
L’Udinese si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante: si tratta di Adam Buksa, del Midtjylland, che sta svolgendo le visite mediche

Dopo le cessioni di Thauvin e Lucca, l’Udinese si è mosso sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Kosta Runjaic.

La ricerca ha portato ad Adam Buksa, attaccante polacco del Midtjylland.

 

Nella gioranta di lunedì 25 agosto, il classe 1996 ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart, a Roma.

Ora sono attese solo le firme e l’ufficialità, per quello che diventerà un nuovo giocatore bianconero.