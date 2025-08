Dopo Lucca, l’Udinese sta per salutare un altro giocatore: si tratta di Florian Thauvin, vicino al Lens in Francia

Non si ferma il mercato in uscita dell’Udiense: dopo aver salutato Lucca, Florian Thauvin è ora vicino al Lens, squadra francese.

Affare in dirittura d’arrivo per una cifra di circa 8 milioni in favore dei bianconeri.

Decisiva per l’operazione la volontà del giocatore.