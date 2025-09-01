Ufficiale la risoluzione di Sánchez con l’Udinese

Il comunicato ufficiale

Alexis Sánchez ha risolto il contratto con l’Udinese.

Questa la nota ufficiale del club bianconero.

“Si dividono le strade dell’Udinese e di Alexis Sanchez. Il club e la leggenda bianconera hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Alexis sarà sempre un emblema della storia dell’Udinese e tutta la società lo ringrazia per le pagine scritte insieme che resteranno impresse nella memoria dei nostri tifosi. Sanchez ha sempre dimostrato massima professionalità e amore per i nostri colori anche quando, lo scorso anno, ha fatto ritorno in Friuli. Da parte del club un grande in bocca al lupo ad Alexis che resterà, per sempre, il nostro Niño Maravilla”.