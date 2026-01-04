L’Udinese è pronto a rinforzarsi con Juan Arizala, esterno colombiano classe 2005 dell’Independiente Medellín. Operazione da 3 milioni di euro

L’Udinese è pronto a rinforzare gli esterni con l’arrivo di Juan Arizala. Il giovane talento dell’Independiente Medellín è atteso in Italia nella giornata di domani, 5 gennaio, per le visite mediche. Il costo dell’operazione è di circa 3 milioni di euro.

Arizala, classe 2005, è uno dei giocatori più promettenti del calcio colombiano. Con l’attuale club, il colombiano ha totalizzato 3 gol e 1 assist in 55 partite.

L’Udinese rinforza le corsie con un acquisto di qualità. Attualmente i bianconeri occupano la dodicesima posizione in campionato, con 22 punti in 18 giornate.

La squadra allenata da Kosta Runjaic è alla ricerca della vittoria dopo 2 sconfitte e un pareggio. Nell’ultima gara di Serie A, i bianconeri hanno perso 1-0 contro il Como.