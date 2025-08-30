Udinese, iniziate le visite mediche di Zanoli | FOTO e VIDEO
Alessandro Zanoli ha iniziato le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell’Udinese: le ultime
Come raccontato nella mattina di venerdì 29 agosto, l’Udinese aspettava solo l’ok dal Napoli per le visite mediche di Alessandro Zanoli.
Conferma che alla fine è arrivata da parte degli azzurri, con il giocatore che è arrivato a Villa Stuart sabato 30.
Così i bianconeri si preparano ad accogliere un nuovo rinforzo per la propria rosa per una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro.
Dopo le visite, il classe 2000 firmerà il proprio contratto prima dell’ufficialità.