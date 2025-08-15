Udinese, Cheddira sempre più vicino

Scambio di documenti in corso tra l’Udinese e Walid Cheddira: il giocatore ha voluto fortemente il club bianconero

Walid Cheddira è sempre più vicino all’Udinese.

Anche la Cremonese è interessata all’attaccante, infatti l’offerta dei grigiorossi è più alta. Cheddira, però, ha dato priorità al club bianconero, che vuole arrivare al traguardo entro lunedì 18 agosto.

L’Udinese sta continuando a dialogare con il Napoli per chiudere il prestito con diritto di riscatto. Se l’operazione si chiuderà nelle prossime ore, l’attaccante arriverà a Udine già da lunedì: la giornata di domani, 16 agosto, sarà decisiva.

Nella scorsa stagione Cheddira ha giocato in prestito all’Espanyol, segnando un gol in 23 partite.