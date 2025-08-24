Udinese, in chiusura Adam Buksa

L’Udinese è in chiusura per Adam Buksa, l’attaccante arriva dal Midtjylland.

Proseguono i cambiamenti nel reparto offensivo dell’Udinese. Dopo la cessione di Florian Thauvin al Lens e di Lorenzo Lucca al Napoli, i bianconeri sono in chiusura per consegnare a Kosta Runjaić il nuovo numero 9: Adam Buksa.

La trattativa con il Midtjylland è ormai ai dettagli finali: l’attaccante polacco classe 1996 è pronto a vestire la maglia dell’Udinese.

Buksa, attaccante di 1,91 m, porta fisicità ed esperienza internazionale al reparto offensivo friulano. In carriera ha giocato in Polonia, Stati Uniti e Francia, oltre che in Danimarca, dove è attualmente sotto contratto con il Midtjylland.

Il giocatore si unirà presto alla squadra di Runjaic: l’allenatore lo ha già avuto nella sua esperienza allo Stettino.