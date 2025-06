Udinese, fatta per Jaka Bijol al Leeds

È fatta per il trasferimento del difensore dell’Udinese Jaka Bijol al Leeds. I club hanno trovato l’accordo sulla base di 22 milioni

Tutto fatto per Jaka Bijol al Leeds. Il difensore dell’Udinese si trasferirà in Inghilterra per 22 milioni, bonus inclusi.

Nella Serie A da poco conclusa, lo sloveno ha raccolto 34 presenze, 1 gol e 2 assist con la maglia bianconera.

Negli scorsi giorni l’Udinese aveva rifiutato la prima offerta degli Whites. Le parti hanno continuato a trattare e si è giunti all’accordo definitivo.

Bijol, arrivato in Friuli nel 2022 dal CSKA Mosca, lascerà così il club bianconero dopo 95 presenze, 5 reti e 4 assist.