Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, Serie B ed estero di martedì 27 gennaio 2026

Serie A

JUVENTUS

La Juventus ci riprova per Kolo Muani: i bianconeri hanno avuto un segnale su una possibile partenza dal Tottenham e vogliono provarci, nonostante sia un’operazione difficile. In caso di apertura, dovrebbero riallacciare i rapporti con PSG e giocatore.

NAPOLI

Dopo l’operazione di Neres, il Napoli ha chiesto informazioni al Bayer Leverkusen per Martin Terrier, esterno d’attacco su cui ci sono anche squadre inglesi. Nella sua ricerca di un esterno sinistro, gli azzurri ci provano anche per Alisson Santos, ala offensiva classe 2002 dello Sporting CP. Lavori in corso per un prestito, con il club portoghese che ha una valutazione molto alta di lui.

ROMA

Proseguono i contatti per arrivare a Yannick Carrasco. La società e gli agenti del giocatore sono al lavoro per convincere l’Al-Shabab ad aprire al prestito del belga, che vorrebbe tornare in Europa per sperare nella convocazione per il Mondiale. Intanto, Kostantinos Tsimikas va verso la permanenza Roma: il club giallorosso non dovrebbe cercare un altro terzino sinistro. Sulla lista, infatti,c’era David Møller Wolfe, classe 2002 del Wolverhampton, per cui gli inglesi hanno rifiutato le offerte fatte sin qui.

LAZIO

Giornata di nuovi arrivi per i biancocelesti. Daniel Maldini è già in città e in mattinata si sottoporrà alla visite mediche. Le ha già svolte invece Edoardo Motta, che diventerà il nuovo secondo portiere. In uscita, c’è il Monaco su Tijani Noslin: già avviati i contatti tra club.

INTER

Ufficiale l’arrivo di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria: il classe 2008 partirà dall’Inter Under 23 in Serie C. Il destino di Luis Henrique, invece, potrebbe essere lontano da Milano. Il classe 2001 piace al Bournemouth. La sua partenza però dipende dall’eventuale ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Come anticipato nei giorni scorsi, l’Inter vuole riportare in Italia il croato e insisterà col PSV Eindhoven dopo la partita di Champions League di mercoledì 28 gennaio.

COMO

Fatta per Andrés Cuenca, difensore classe 2007 che arriverà dal Barcellona per poi andare in prestito allo Sporting Gijon.

GENOA

Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Amorim dell’Alverca: blitz in Portogallo del ds del Genoa Diego Lopez per cercare di chiudere per il classe 2005. L’altra pista rimane Maurits Kjaergaard, centrocampista danese del Salisburgo.

TORINO

Il Corinthians ha comunicto la cessione del classe 2003 Tchoca al club granata. Intanto, l’Espanyol piomba su Cyril Ngonge: sono in corso contatti con Torino e Napoli, proprietario del cartellino dell’esterno, che al momento è in prestito con i granata. Si lavora fra le tre parti per cercare l’intesa.

PARMA

Avviati i contatti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 in prestito alla Fiorentina dal Venezia. Contatti col Werder Brema anche per il prestito con diritto di Olivier Deman, terzino sinistro belga.

SASSUOLO

Nzola è sempre più vicino, ma manca ancora il via libera finale della Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’attaccante.

CREMONESE

I grigiorossi accolgono Milan Djuric dal Parma, che ha già svolto le visite mediche.

LECCE

In giornata le visite mediche di Bertram Skovgaard, attaccante classe 2007 in arrivo dall’Aalborg BK. Partirà dalla Primavera 1.

PISA

Dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi, il Pisa ora si prepara ad accogliere Filip Stojilkovic. L’operazione col Cracovia per l’attaccante classe 2000 è in via di definizione per 3 milioni di euro. Per lo svizzero è pronto un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

Serie B

Yanis Massolin del Modena interessa a Udinese, PSV Eindhoven e Villarreal. La valutazione della società è di 7/8 milioni, ma non c’è l’intenzione di cederlo già a gennaio.

del interessa a Udinese, PSV Eindhoven e Villarreal. La valutazione della società è di 7/8 milioni, ma non c’è l’intenzione di cederlo già a gennaio. L’ Empoli riaccoglie Simone Romagnoli , che tornerà a titolo definitivo dalla Sampdoria.

riaccoglie , che tornerà a titolo definitivo dalla Il Bari ha depositato il contratto di Marvin Çuni , in arrivo in prestito dal Rubin Kazan. Si continua a lavorare invece per Valerio Mantovani del Mantova, sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

ha depositato il contratto di , in arrivo in prestito dal Rubin Kazan. Si continua a lavorare invece per del Mantova, sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone accoglie l’esterno classe 2006 Seydou Fini : ufficiale il suo arrivo in prestito dal Genoa.

accoglie l’esterno classe 2006 : ufficiale il suo arrivo in prestito dal Genoa. Due ufficialità per la Reggiana : Francesco Vicari arriva in prestito fino a fine stagione dal Bari, mentre Leo Stulac risolve consensualmente il suo contratto.

: arriva in prestito fino a fine stagione dal Bari, mentre risolve consensualmente il suo contratto. Il Mantova sta provando a chiudere per il prestito di Fahem Benaïssa, terzino sinistro del Casa Pia.

Estero

Sergio Ramos potrebbe tornare al Siviglia , questa volta da proprietario: lo spagnolo ha un principio di accordo per l’acquisto del club.

potrebbe tornare al , questa volta da proprietario: lo spagnolo ha un principio di accordo per l’acquisto del club. Aaron Anselmino torna al Chelsea : il difensore argentino classe 2005 era in prestito al Borussia Dortmund.

torna al : il difensore argentino classe 2005 era in prestito al Borussia Dortmund. Ufficiale il passaggio di Guido Rodriguez dal West Ham al Valencia .

dal West Ham al . Tadjidine Mmadi rinnova con l’ Olympique Marsiglia di De Zerbi: l’ala sinistra francese classe 2007 ha firmato un contratto fino al 2029.

rinnova con l’ di De Zerbi: l’ala sinistra francese classe 2007 ha firmato un contratto fino al 2029. Il Basilea ha annunciato il suo nuovo allenatore: sarà l’ex Juve e Lazio Stephan Lichtsteiner, che ha firmato un contratto fino al 2029.