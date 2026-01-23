Buonanotte con il calciomercato

Il riepilogo delle principali notizie di calciomercato di giovedì 22 gennaio: news, trattative e ufficialità da Serie A, Serie B ed estero

Si è conclusa una giornata ricca di trattative: dal Napoli che ha raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane fino alla Juventus, che ha trovato l’intesa di massima con En-Nesyri e continua a lavorare con il Fenerbahce. Diverse operazioni anche in Serie B e all’estero: ecco il riepilogo delle trattative di giovedì 22 gennaio.

Serie A

NAPOLI

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per Giovane: determinante il rapporto tra i due club. Il brasiliano si trasferisce a titolo definitivo per un totale di 20 milioni, e nella giornata di oggi il suo agente Riso incontrerà il ds azzurro Manna. Il Napoli continua a seguire anche diversi profili per la fascia sinistra: in lista ci sono Maldini, Boga e Sancho, e gli azzurri ci proveranno anche per Cambiaghi, anche se il Bologna non vuole fare sconti. Intanto, nella giornata di ieri – 22 gennaio – Lucca e Noa Lang hanno salutato la squadra, per unirsi rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray.

JUVENTUS

Marco Ottolini è in Turchia per lavorare continuamente alla trattativa per En-Nesyri. C’è l’intesa di massima con il giocatore, base d’intesa con il Fenerbahce su un prestito con diritto di riscatto. Per la fascia, invece, i bianconeri pensano a Juanlu Sanchez: da capire se il Siviglia aprirà al prestito con diritto di riscatto.

INTER

L’Inter ha accolto a Milano Leon Jakirovic: oggi le visite mediche e poi la firma sul contratto con i nerazzurri. Confermato l’incontro con Fali Ramadani, agente di Bradimir Mlacic: sarà decisiva la volontà del giocatore.

MILAN

Fissato nei prossimi giorni l’appuntamento finale per il rinnovo di Maignan: da definire la scadenza del nuovo contratto, che può essere nel 2030 con opzione per un altro anno o direttamente nel 2031.

ROMA

È fatta per l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa, nella doppia operazione che ha portato Tommaso Baldanzi in rossoblù. Per la corsia esterna, invece, il club giallorosso segue Yannick Carrasco e Leon Sauer.

COMO

Si avvicina Kaiki Bruno: il Cruzeiro ha abbassato la richiesta iniziale di 15 milioni e dunque c’è ottimismo tra le parti. In arrivo invece Andrés Cuenca, l’idea del club biancoblù è di acquistarlo e girarlo in prestito fino a giugno.

FIORENTINA

Ufficiale la cessione di Edin Dzeko: il bosniaco è un nuovo giocatore dello Schalke 04.

BOLOGNA

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Simon Sohm dalla Fiorentina.

GENOA

Oltre all’arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma, il club rossoblù ha accolto anche Nils Zätterström, difensore centrale arrivato ieri – 22 gennaio – dallo Sheffield United.

CAGLIARI

Il Cagliari si avvicina molto al talento uruguaiano Agustin Albarracin: offerti 2 milioni per il cartellino e il 50% sulla futura plusvalenza e un contratto fino al 2030.

LECCE

Ufficiale l’arrivo di Walid Cheddira in prestito dal Napoli.

TORINO

Proseguono i contatti tra Torino e Barracas per il difensore Kevin Jappert.

SASSUOLO

Interesse per il difensore neroverde Filippo Romagna dall’Al-Nasr Dubai.

SERIE B

Spezia , vicino il ritorno di Giulio Maggiore . Il club bianconero vuole riportare in Italia l’ex Napoli Diego Demme .

, vicino il ritorno di . Il club bianconero vuole riportare in Italia l’ex Napoli . Pescara , colpo per il ritorno di Brugman : accordo totale, oggi – 23 gennaio – è prevista la fumata bianca. La trattativa è stata portata avanti dal papà del giocatore con il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani.

, colpo per il ritorno di : accordo totale, oggi – 23 gennaio – è prevista la fumata bianca. La trattativa è stata portata avanti dal papà del giocatore con il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani. Monza , trattativa con l’Anderlecht per la cessione di Andrea Carboni . Ufficiale l’arrivo di Giuseppe Caso .

, trattativa con l’Anderlecht per la cessione di . Ufficiale l’arrivo di . Bari , è fatta per l’arrivo in prestito di Tomàs Esteves dal Pisa e di Cuni dal Rubin Kazan.

Cesena , prevista la chiusura per Alberto Cerri in giornata. Contratto di due anni e mezzo

Carrarese , ufficiale l’arrivo di Dachi Lordkipanidze in prestito dalla Cremonese.

Reggiana , in chiusura Francesco Vicari in prestito dal Bari.

Avellino su Bouke Boersma del De Graafschap: accettata l’offerta dal club olandese, si attende la risposta del giocatore. Armando Izzo è alle firme con il club biancoverde: contratto di tre anni e mezzo.

biancoverde: contratto di tre anni e mezzo. Juve Stabia, rifiutata l’offerta dallo Spezia di 300mila euro per Giuseppe Leone. Il club chiede i 500mila della clausola. Il giocatore è in scadenza. Trattativa anche con il Perugia per Emanuele Torrasi. Il giocatore è in scadenza: giornata di oggi importante per capire se arriverà nel mercato di gennaio oppure a giugno. Previsto un contratto di un anno e mezzo.

Estero

Il Mainz ufficializza l’arrivo di Stefan Posch dal Como.

ufficializza l’arrivo di dal Como. Il Copenaghen annuncia l’arrivo di Amir Richardson dalla Fiorentina.

