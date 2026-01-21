Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, B ed estero di mercoledì 21 gennaio.

Il Napoli ha avviato i contatti per Giovane del Verona, ma l’affare dipenderà prima dalla cessione di Noa Lang, per cui si valutano offerte a titolo definitivo dalla Turchia, con il Galatasaray in pole, e da club di Premier League come il Fulham. Inoltre, si continua a lavorare per Daniel Maldini. Il Siviglia si inserisce nella corsa a Lorenzo Lucca, cercando di chiudere eventualmente uno scambio con Juanlu Sánchez, mentre il Pisa continua a seguire il giocatore, che prende tempo per decidere il proprio futuro.

I nerazzurri hanno confermato l’interesse per Emiliano Martinez come possibile erede di Sommer, incontrando il suo agente per valutare il trasferimento. In arrivo Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, giovane difensore croato classe 2008. Operazione da 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della Dinamo Zagabria.

I bianconeri hanno incontrato l’agente di Franck Kessié per discutere un possibile ritorno in Italia già in vista del mercato di giugno. Si continua a lavorare per En-Nesyri.

Ufficiale l’arrivo di Simon Sohm dalla Fiorentina, il centrocampista si è già allenato con la squadra a Casteldebole. In uscita, Fabbian fa il percorso inverso.

Per il post Mandas, che si avvicina al Bournemouth, si valutano 3 nomi: Jonathan Klinsmann del Cesena, Lorenzo Palmisani del Frosinone e Filip Stanković del Venezia. Romagnoli vuole l’ok per raggiungere l’Al-Sadd di Roberto Mancini.

No alla Juventus per il prestito di Gudmundsson. Ufficiale l’arrivo di Giovanni Fabbian dal Bologna, mentre Sohm passa in rossoblù. In uscita Edin Dzeko è partito in direzione Germania: l’attaccante diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04.

Ufficiale l’interruzione del prestito di Leon Bailey, che fa ritorno all’Aston Villa.

Via libera per la partenza di Walid Cheddira, partito in direzione Lecce. In entrata si monitorano Nzola e Cutrone per sostituire l’ex Napoli, con il primo in vantaggio.

Walid Cheddira diventerà ufficialmente giallorosso. L’attaccante arriva dal Sassuolo.

Occhi su Morten Thorsby del Genoa: il club grigiorosso avvia i primi sondaggi per prelevare il centrocampista.

Ibrahim Sulemana è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Pisacane. Il centrocampista ritorna in prestito in rossoblù dopo l’esperienza all’Atalanta.

Rafael Ibara Yoka ha firmato il proprio contratto in rossoblù. Francese, classe 2009, centrocampista mancino capace di giocare anche come quinto, arriva dall’USSA Vertou.

Stefan Posch va in prestito al Mainz. Dopo aver riscattato il difensore in anticipo dal Bologna, il difensore torna in Bundesliga nonostante l’interessamento del Torino.

Firme in corso per Brenner al Vasco da Gama: operazione da circa 5/6 milioni più bonus .

Carrarese, in mattinata l’arrivo di Lordkipanidze dalla Cremonese. Prestito di 6 mesi per il georgiano.

Monza, è fatta per l'arrivo di Giuseppe Caso in prestito dal Modena.

Avellino, nella giornata di oggi si conta di chiudere per Armando Izzo. La squadra biancoverde conta anche di farcela per Pedro Felipe, difensore della Juventus. È prevista per oggi la risposta definitiva del Como per Andrea Le Borgne, classe 2006.

nella giornata di oggi si conta di chiudere per Armando Izzo. La squadra biancoverde conta anche di farcela per Pedro Felipe, difensore della Juventus. È prevista per oggi la risposta definitiva del Como per Andrea Le Borgne, classe 2006. Il Pescara chiuderà nella giornata di domani per Bettella, difensore del Catanzaro. Il club biancoblù potrebbe valutare l’acquisto a titolo definitivo.

Mavraj, difensore classe 2006 del Bari, ha firmato con il Lechia Gdansk, formazione della massima serie polacca

Nelle prossime ore la Virtus Entella presenterà una nuova offerta per Silletti del Team Altamura. Pronto un contratto triennale, il giocatore rimarrebbe in prestito in Puglia fino a fine stagione.

Edoardo Bove è ufficialmente un nuovo giocatore del Watford. Contratto di 5 anni e mezzo per il centrocampista ex Roma.