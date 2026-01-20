Buonanotte con il calciomercato

Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, B ed estero di martedì 20 gennaio

Serie A

JUVENTUS

I bianconeri continuano a lavorare per l’attaccante e, dato che il Crystal Palace non si muove dalla richiesta di 40 milioni per Mateta, ora quello più vicino è En-Nesyri, per cui sono in pole sulle concorrenti. Si continua a cercare anche un vice Yildiz, con un tentativo che è stato fatto per Albert Gudmundsson, che la Fiorentina però considera incedibile.

INTER

I nerazzurri vogliono il ritorno di Ivan Perisic e se il PSV Eindhoven dovesse aprire alla sua partenza allora affonderebbero il colpo. Intanto si ragiona sul dopo Sommer e sulla lista c’è anche il nome del Dibu Martinez, con cui sono stati avviati i contatti. Oltre a due giocatori d’esperienza, si pensa anche a quelli in prospettiva: l’Inter è di nuovo in pole per Mlacic, mentre per Jakirovic mancano solo le firme.

FIORENTINA

I viola hanno accolto Giovanni Fabbian, che è arrivato a Firenze. Percorso inverso per Sohm, che è atteso nelle prossime ore a Bologna. Intanto, è ai saluti Edin Dzeko, che può chiudere con lo Shalke 04.

LAZIO

Proseguono i contatti con l’Hellas Verona per arrivare a Giovane. Sul fronte uscite, l’Al-Sadd di Roberto Mancini offre 7 milioni per il cartellino di Romagnoli, che dà apertura al trasferimento. La società sta anche aprendo alla cessione di Mandas al Bournemouth, che ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

BOLOGNA

In arrivo c’è Sohm, mentre, come raccontato, Fabbian ha salutato. Potrebbe essere lo stesso destino di Benjamin Dominguez, che ha l’interesse del Mallorca a cui ha già dato l’ok, ma si aspetta la decisione dei rossoblù. Intanto, una possibile idea per il centrocampo è Asllani.

ROMA

Finisce l’avventura nella capitale di Leon Bailey dopo appena sei mesi. Il suo prestito è stato interrotto e il giocatore ha fatto rientro all’Aston Villa (qui le immagini della sua partenza).

NAPOLI

Gli azzurri restano interessati a En-Nesyri, su cui è in vantaggio la Juventus.

COMO

La squadra di Fabregas vuole bloccare Andreas Cuenca, difensore classe 2007 del Barcellona, per poi farlo arrivare a parametro zero in estate. Parallelamente, prosegue la trattativa per Kaiki, terzino sinistro del Cruzeiro.

CREMONESE

A un passo dall’addio Franco Vazquez, che spinge per tornare al Belgrano a chiudere la carriera. La trattativa con la società argentina è ormai vicina alla chiusura.

TORINO

Contatti per Kevin Jappert, difensore classe 2004 del Club Atletico Barracas.

GENOA

Prosegue la trattativa con il Tolosa per Cristian Casseres, per cui i rossoblù stanno avanzando. Intanto è arrivato il nuovo portiere: si tratta di Justin Bijlow, che arriva dal Feyenoord e che ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per altre tre stagioni.

ATALANTA

Ufficiale il prestito di Ben Godfrey al Brondby fino a fine stagione. Il difensore era appena rientrato dal prestito al Sheffield United.

CAGLIARI

Fatta per il ritorno di Ibrahim Sulemana, che arriverà dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, con un’operazione da 11 milioni complessivi. Intanto è ufficiale il prestito di Alessandro Vinciguerra al Monopoli in Serie C.

LECCE

Interessa Simone Zanon, terzino destro classe 2001 della Cararrese.

PARMA

Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Lovik al Trabzonspor.

Serie B

Il Bari lavora per Odenthal del Sassuolo ed Esteves del Pisa.

lavora per del Sassuolo ed del Pisa. Cesena, ufficiale la cessione di Diego Rossi al Forlì.

Estero

Dopo quasi 12 anni, Marc-André Ter Stegen cambia squadra: ufficiale il suo prestito dal Barcellona al Girona.

cambia squadra: ufficiale il suo prestito dal al Edoardo Bove torna a giocare: ha firmato il suo nuovo contratto col Watford.

torna a giocare: ha firmato il suo nuovo contratto col Il Paris FC , non riuscendo ad arrivare a Dzeko, prenderà Maupay dal Marsiglia.

, non riuscendo ad arrivare a Dzeko, prenderà dal Marsiglia. C’è anche il Siviglia tra le squadre interessate a En-Nesyri.