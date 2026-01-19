Buonanotte con il calciomercato

Youssef En-Nesyri – IMAGO

Tutte le trattative di calciomercato di Serie A, B ed estero di lunedì 19 gennaio

Serie A

Inter

I nerazzurri hanno fatto un’offerta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic e sono fiduciosi di poter trovare l’accordo.

Napoli

Gli azzurri e la Juventus si sfidano per En-Nesyri. Il marocchino, aperto ad ascoltare tutte le offerte ora che è terminata la Coppa d’Africa, interessa a entrambe le squadre in prestito e ha espresso la volontà di giocare. Rimane in lista anche Marcos Leonardo, anche se non dovesse concretizzarsi lo scambio con Lucca.

Roma

Dopo l’infortunio rimediato contro il Torino, Hermoso si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas. Lo spagnolo starà fuori per un po’ di settimane, motivo per cui la Roma deciderà se insistere per Dragusin.

Radu Dragusin (IMAGO)

Juventus

Oltre a Mateta ed En-Nesyri, i bianconeri sono anche alla ricerca di un esterno destro: piace Norton-Cuffy, ma il Genoa non apre al prestito con riscatto non garantito. Proseguono – e proseguiranno nelle prossime settimane – anche i contatti per Franck Kessie in vista di giugno.

Como

Il Como ha fatto in mattinata un’offerta per Kaiki, rifiutata però dal Cruzeiro. I lariani possono ora andare su Nuno Tavares come rinforzo sulla fascia. Intanto, il Marsiglia si è interessato a Da Cunha e ci sono stati contatti tra le parti per un possibile trasferimento.

Bologna

I rossoblù hanno chiuso lo scambio con la Fiorentina che coinvolge Fabbian e Sohm: lo svizzero arriva in Emilia-Romagna in prestito con diritto di riscatto.

Giovanni Fabbian

Torino

Rafa Obrador ha svolto in mattinata le visite mediche con il club granata ed è stato ufficializzato nel pomeriggio.

Cagliari

Nella giornata di martedì verrà definito il ritorno di Dossena dal Como, mentre anche Sulemana è sempre più vicino. Procedono i dialoghi con il Parma per lo scambio Luvumbo-Cutrone, mentre si è rallentato quello con il Torino che coinvolgerebbe Prati e Anjorin.

Genoa

I rossoblù hanno trovato il loro portiere: è fatta per Justin Bijlow, olandese che arriva dal Feyenoord. Il classe ’98 ha già svolto le visite mediche. Nel frattempo, termina l’avventura di Stanciu in Liguria: il club e il giocatore hanno risolto il contratto.

Fiorentina

È fatta per l’arrivo di Fabbian in prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più 1.5 di bonus: al Bologna andrà Sohm. Ufficiale intanto Harrison, prelevato dal Leeds.

Lecce

Cheddira sarà un nuovo giocatore giallorosso: domani arriverà il via libera del Sassuolo per chiudere l’operazione.

Pisa

Per i nerazzurri continua a esserci un piccolo spiraglio legato al possibile arrivo di Lucca.

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca (IMAGO)

Serie B

Venezia – Vicinissimo Dagasso : i veneti contano di chiudere in settimana;

– Vicinissimo : i veneti contano di chiudere in settimana; Cesena – Ufficiale l’arrivo di Vittorio Magni dal Milan;

– Ufficiale l’arrivo di Vittorio dal Milan; Bari – I pugliesi hanno annunciato gli esoneri di Vivarini e del ds Magalini. In panchina è stato richiamato Longo, mentre Di Cesare è stato promosso come direttore sportivo.

Estero

Manchester City – Ufficiale l’arrivo di Marc Guehi dal Crystal Palace;

– Ufficiale l’arrivo di Marc dal Crystal Palace; Marsiglia – Non solo Timber: a centrocampo i francesi sono interessati a Da Cunha del Como;

– Non solo Timber: a centrocampo i francesi sono interessati a del Como; Watford – Edoardo Bove si è sottoposto in mattinata alle visite mediche.