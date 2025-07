Il Tottenham vuole arrivare a Ilia Zabarnyi, difensore del Bournemouth, per cui si è mosso anche il Psg: la situazione

Il Tottenham sta provando ad arrivare a Ilia Zabarnyi, difensore ucraino del Bournemouth.

In caso di apertura del difensore agli Spurs, la società sarebbe pronta a pagare i 70 milioni richiesti dalle “Cherries“, bonus inclusi.

Sul classe 2002 è però forte anche l’interesse del Paris Saint-Germain, che ha mandato offerte intorno ai 60 milioni, tutte rifiutate dal club inglese.

La priorità del giocatore è infatti orientata verso il club francese: sarà dunque da capire se arriverà un altro rilancio del Psg per chiudere con il Bournemouth o se Zabarnyi deciderà in caso di aprire al Tottenham.

Tottenham, 70 milioni per Zabarnyi

Ben 78 presenze in Premier League e 12 in Champions League. Oltre alle 49 con la maglia della Nazionale ucraina, con cui ha esordito nell’ottobre del 2020. Sono questi alcuni dei numeri di Ilia Zabarnyi, difensore classe 2002 finito nel mirino di due top club europei come Tottenham e Psg.

Il difensore del Bournemouth era arrivato in terra inglese nel gennaio del 2023 dalla Dynamo Kyiv, pagato quasi 23 milioni di euro.